Leben mit Adipositas

"Man hat die Erkrankung immer dabei"

35:06 Minuten
Ein Hemd unter Spannung, die Knöpfe drohen abzureißen
Die Initiative "Klartext Adipositas" setzt er sich für mehr Sichtbarkeit von extremem Übergewicht als chronische Erkrankung ein; gegründet wurde sie vom erst 18-jährigen Chris Hansen © picture alliance / Zoonar / Sergio Delle Vedove
Koppitz, Sonja |
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Bis vor wenigen Monaten wog Chris Hansen 150 Kilo – und passte nicht in den Sitz der Achterbahn. Um abzunehmen, ließ er sich den Magen verkleinern. Sein Ziel: Gesünder leben und Achterbahn fahren. "Unter 100 Kilo – dann geht's ab", sagt er.
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