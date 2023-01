Familie sucht Hausprojekt

Lina ist lieber in Gemeinschaft als allein. Schon als Kind hat sie in einem Wohnprojekt gelebt. Sie und ihre Schwester sind mit zwei anderen Kindern aufgewachsen – für Lina ist das bis heute eine große Bereicherung. Als sie mit 25 Mutter wird, wünscht sie sich dasselbe für ihr Kind: „Das fand ich eine schöne Vorstellung für meinen Sohn, dass er dann einen Spielpartner in seinem Alter hat.“

Am Anfang sieht es so aus, als würde sich im Zusammenleben alles einlösen, was Lina sich erhofft hat. Das Großfamilienleben ist gemeinschaftlich und harmonisch. Lina und die andere Mutter sind noch in Elternzeit. Sie machen viel zusammen, bauen einen Sandkasten, gärtnern und teilen sich die Kinderbetreuung untereinander auf.