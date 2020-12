Laurent Binet: "Eroberung" Umgedrehte Kolonialgeschichte

Von Dirk Fuhrig

Europa wird von den Inka kolonisiert. In "Eroberung" spielt Lauren Binet eine alternative Weltgeschichte durch. (Rowohlt Verlag / Deutschlandradio)

Inkaherrscher Atahualpa besiegt Kolumbus, segelt nach Europa und erobert die alte Welt. Dort führt er die Verehrung des Sonnengottes statt des angenagelten ein. Mit unbändiger Lust am Fabulieren zeichnet Laurent Binet eine alternative Weltgeschichte.

Christoph Kolumbus wird vernichtend geschlagen. Der Entdecker Amerikas schafft es nicht, sich an den Küsten der "Neuen Welt" zu halten, seine Mannen werden bald nach ihrer Ankunft von den Indigenen überwältigt und der Möchtegern-Conquistador endet als verlotterter Gammler in der Karibik. Im Gegenzug bricht nun der kühne Inkaherrscher Atahualpa auf, um den Weg nach Europa zu finden, das er mit wenigen Getreuen von Lissabon aus alsbald erobert.

Was wäre, wenn Südamerika nicht von den Spaniern und Portugiesen unterworfen worden wäre, sondern stattdessen die dortigen Hochkulturen über den Atlantik Richtung Osten gezogen wären? Dieses Szenario spielt der französische Autor Laurent Binet auf fast 400 Seiten durch.

Ein alter Zausel namens Luther

Sein Inkaherrscher hat Gold im Gepäck, ein in Peru vollkommen wertloses Gut, nach dem die – aus seiner Sicht – "Orientalen" auf dem europäischen Kontinent zu seiner Verblüffung alle gieren. Der vergleichsweise gütige Eroberer setzt es geschickt ein, um sich die zerstrittenen Fürsten gefügig zu machen, sofern er sie nicht durch List und Tücke überwältigt. Atahualpa tötet den Habsburger Karl V. und lässt sich im Aachener Dom zu dessen Nachfolger krönen.

Sehr seltsam findet der neue Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, dass die Europäer einen "angenagelten Gott" verehren. Atahualpa bleibt bei seinem Sonnengott, dessen Kult er in weiten Teilen des Kontinents einführt.

In Wittenberg trifft er auf einen alten Zausel namens Martin Luther, der sich gegen Frauen und Juden ereifert. Sicherheitshalber lässt er ihn eliminieren, bevor er mit seiner aggressiven Reformation noch mehr Unheil anrichten kann. Stattdessen werden freundliche "95 Sonnenthesen" an der Wittenberger Schlosskirche angeschlagen.

Laurent Binet wurde 1972 in Paris geboren und ist auch in Deutschland bekannt geworden durch Romane wie "Himmlers Hirn heißt Heydrich" und "Die siebte Sprachfunktion". In "Eroberung" zeichnet mit unbändiger Lust am Fabulieren eine alternative Weltgeschichte, in der die Invasoren aus Südamerika das mittelalterliche Feudalsystem Europas umkrempeln und die Landwirtschaft mit dem Anbau von Kartoffeln und Quinoa revolutionieren.

Keine wohlfeile Anklage

"Eroberung" lebt davon, dass die Handlungselemente sehr glaubhaft konstruiert sind. Über die eine oder andere Verstiegenheit des Szenarios kann man dabei hinwegsehen. Binet lässt eine ganze Menge historischer Persönlichkeiten vorkommen, die in der Folge der Zeitenwende nach der Entdeckung Amerikas das 16. Jahrhundert hinweg geprägt haben.

König Franz I. von Frankreich wird in dieser auf den Kopf gestellten Historie auf einer Sonnenpyramide im Hof des Louvre hingerichtet, die Augsburger Fugger leihen Atahualpa großzügig Geld. Auftritte haben auch die Künstler Michelangelo, Tizian und El Greco sowie der Dichter Miguel de Cervantes, der am Ende als Sklave nach Kuba geschickt wird.

Das Buch ist eine hochironische, mitunter schrille Mischung aus Abenteuerroman à la Karl May, Schelmenroman à la "Don Quichote" und Parodie à la Monty Python, an dessen "Leben des Brian" manche Verspottung der Religion des "angenagelten Gottes" erinnert.

Dieser heitere und geistreiche Roman ist keine wohlfeile Anklage kolonialer Ungerechtigkeit, sondern dreht den Spieß um und macht sich über historisch gewachsene Überlegenheitsfantasien lustig. Der Eurozentrismus – ein reines Zufallsprodukt der Geschichte.

Laurent Binet: "Eroberung", Roman

Aus dem Französischen von Kristian Wachinger

Rowohlt Verlag, Hamburg 2020

381 Seiten, 24 Euro