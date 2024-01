Podcast Teil 3

Lange Nacht Taiwan

29:58 Minuten Die Malerin und Tatoo Artistin Yabun Yuma in ihrem Atelier südlich von Taipeh. Sie stammt aus dem indigenen Volk der Atayal. © Deutschlandradio / Harald Brandt

Brandt, Harald/Thome, Stephan · 06. Januar 2024, 00:14 Uhr

Treffen mit der Malerin und Tattoo-Artistin Yabun Yuma vom Volk der Atayal in ihrem Atelier in einem Dorf am südlichen Stadtrand von Taipeh und mit dem Bergführer und Dichter Shalilang am Eingang zum Jadeberg Nationalpark an der Ostküste.