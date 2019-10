Landtagswahl 2019 Was bewegt Thüringen vor der Wahl?

Schicksalsort und Touristenmagnet Wartburg in Thüringen: Was bewegt die Bürger bei der Landtagswahl? (picture alliance / Winfried Rothermel)

Thüringen ist das erste Bundesland, das von einer rot-rot-grünen Koalition unter Führung der Linken regiert wird. Am 27. Oktober wird neu gewählt. Manche Beobachter fürchten, das Land könnte nach der Wahl unregierbar sein. Wir fragen vor Ort nach.

Die Thüringen-Wahl ist nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen die letzte große politische Weichenstellung in diesem Jahr. Vor der Wahl befragen wir in einer zweistündigen Livesendung aus der Landeshauptstadt wichtige Akteure aus Thüringen zur Bedeutung der Wahl und zur Stimmungslage im Land.

Deutschlandfunk Kultur sendet aus dem Café Hilgenfeld am Domplatz in Erfurt. Es moderieren Nana Brink und Korbinian Frenzel.

In der gemeinsamen Sendung von "Studio 9 - der Tag mit ..." und "Länderreport" sind von 12.05 bis 14.00 Uhr unter anderem folgende Gäste dabei:

die Künstlerin und Schriftstellerin Gabriele Stötzer

Hasko Weber, der Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters in Weimar

Roland Krischke, Direktor des Lindenau-Museums in Altenburg

Matthias Quent, Rechtsextremismusforscher vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) Jena

Martin Debes, Chefreporter der "Thüringer Allgemeinen"

Wir sprechen unter anderem über folgende Themen: