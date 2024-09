Land für alle

Bodenreformen zwischen Wunsch und Wirklichkeit

30:29 Minuten Wem gehört der Boden eines Landes? Nutzen ihn die, die ihn besitzen, zum Wohl der Gesellschaft? Das sind Fragen, aus denen die Idee der Bodenreform entstanden ist. © Getty Images / Thomas Barwick

Grund und Boden müssen ab und an umverteilt werden, damit alle Menschen eines Landes ohne Not leben können. Das ist die Idee hinter Bodenreformen - und sie hat eine lange Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Aber wie aktuell ist sie noch?