Was ist die Lancet-Kommission?

„The Lancet“ ist eine medizinische Fachzeitschrift. Die Chefredaktion setzt eine Kommission für verschiedene Fachbereiche ein, die ihre Forschungsergebnisse in dem Blatt publizieren. Seit 2020 erforscht ein internationales Team, dem unter anderem Medizinhistoriker und Ärzte angehören, wie medizinisches Fachpersonal, darunter Ärzte und Pflegekräfte, die NS-Ideologie während des Holocaust mitgetragen hat.

Am 9. November veröffentlichte die Lancet-Kommission zu Medizin, Nationalsozialismus und Holocaust ihren Bericht über die menschenverachtenden Gräueltaten, die in Krankenhäusern und auf Krankenstationen in Konzentrationslagern begangen wurden. Sie stützt sich dabei auf 878 Quellen. Das Autorenteam setzt sich dafür ein, dass die Ergebnisse der Studie auch in der Lehre eingesetzt werden. Sie soll Ärztinnen und Ärzten ihre hohe Verantwortung vor Augen führen und sie dazu ermutigen, stets nach ethischen Grundsätze zu handeln.