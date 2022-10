Leipzig

Neubauprojekt an einem Ort der NS-Euthanasie

15:49 Minuten Die psychiatrische Klinik in Leipzig-Dösen ist seit 2001 geschlossen. Das Krankenhaus ist heute in privater Hand. © Anna Horn

Von Anna Horn und Jonas Lüth · 12. Oktober 2022, 13:35 Uhr

Leipzig hat starken Zuzug. Dass ein Privatinvestor in einer ehemaligen Psychiatrie im Süden der Stadt Wohnungen bauen will, stößt auf Kritik. Denn die NS-Verbrechen dort sind bislang kaum Thema. Aber wie kann man angemessen an die Gräuel erinnern?