Ministerin Christine Lambrecht

Für die Verteidigungsminister sei die Zeit seit 1989 eine „Ära des Niedergangs“ gewesen, analysiert die Politik-Expertin. Man habe das Ministerium in Friedenszeiten nie so richtig ernst genommen. Die Folge: „Es konnten sich dort Hausmächte, Intrigen, eine Löwengrube entwickeln.“

Was folgt aus dem möglichen Abgang? Die Juristin bezweifelt, dass die Besetzungen von Ministerien nach Parteiproporz – wie Geschlecht oder Parteiflügel – der richtige Weg ist. Gerade in Zeiten des Krieges in Europa müsse man ganz andere Personalentscheidungen treffen.