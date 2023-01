Neujahrsgruß der Verteidigungsministerin

Mit einer privat aufgenommenen Neujahrsansprache löst die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht erneut Kritik an ihrer Person aus. In dem Clip, den die SPD-Politikerin auf ihrem privaten Instagram-Kanal teilt, steht sie inmitten von zündenden Raketen und explodierenden Böllern an einer belebten Berliner Kreuzung und richtet sich an die Bürgerinnen und Bürger.