Was bringt der Protest im Museum?

Geschädigt wurden bei den aktuellen Klimaschutzaktionen, die man vielleicht „Kartoffelbrei auf Monet“ und „Tomatensuppe auf Van Gogh“ nennen könnte, bislang nicht viel: Zunächst jedenfalls waren nur Spuren an Rahmen und Wandfarbe zu beklagen. Dennoch sorgen die aktuellen Auftritte der „Letzten Generation“ im Museum Barberini in Potsdam und von „Just stop oil“ in der National Gallery in London für jede Menge Aufregung.