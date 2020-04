"La Capella Reial de Catalunya" und "Le Concert des Nations" mit Bachs Matthäuspassion Drama und Leidenschaft

Moderation: Mascha Drost

Gemeinsam erkunden die La Capella Reial de Catalunya und das Orchester Le Concert des Nations unter Jordi Savall die Musik von Schütz. (La Capella Reial de Catalunya / Teres Allordes)

Der Katalane Jordi Savall, Gambist, Dirigent und Spezialist für Alte Musik, ist bekannt für seine ganz eigene Lesart vieler namhafter Werke der Musikliteratur. Jetzt hat er sich mit der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach auseinandergesetzt.

Nachdem er 2018 seine Rekonstruktion der Markuspassion von Johann Sebastian Bach vorgelegt hat, ist Jordi Savall aktuell tief eingetaucht in die Welt der Matthäuspassion. Die umfangreichste der Bachschen Passionen legt den Fokus auf die Passion, das Leid an sich. Auch die Auswahl der Choräle macht das deutlich. In seiner Lesart verstärkt Jordi Savall die dramatischen Aspekte dieses Leids. Als Ausgangpunkt diente ihm das Autograph von 1736, außerdem nahm er Veränderungen aus der zweiten Fassung von 1729 auf.

Dabei kann sich Jordi Savall auf seine eingespielten Ensembles verlassen: "Die "Capella Reial de Catalunya" und "Le Concert des Nations". Ein wunderbarer klar singender Kinderchor sowie international renommierte Solisten sind ebenfalls zu erleben.

‎

L'Auditori, Barcelona

Aufzeichnung vom 16.04.2019

Johann Sebastian Bach

Matthäuspassion BWV 244

Evangelist - Florian Sievers, Tenor

Jesus - Matthias Winckhler, Bariton

Marta Mathéu, Sopran

Nils Wanderer, Countertenor

Juan Sacho, Tenor

Pilatus - Markus Volpert, Bass

Petrus - Marco Scavazza, Bass



VEUS - Cor Infantil Amics de la Unió

La Capella Reial de Catalunya

Le Concert des Nations

Leitung. Jordi Savall