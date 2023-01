Konzerte von Kurtág und Mozart mit Pianisten Leif Ove Andsnes

Auch eine simple C-Dur-Tonleiter will gestaltete werden, wie die zu Beginn von „… quasi una fantasia“ von György Kurtág. in dem sich Reminiszenzen an Beethoven und Schumann finden, immer zwischen meditativer Stille und heftigen Eruptionen. Der Pianist Leif Ove Andsnes ist fasziniert von diesem „surrealen Klangereignis“, das Kurtág mit verschiedenen, im Raum verteilten Instrumentengruppen binnen zehn Minuten aufscheinen lässt.