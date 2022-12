Kulturmanagerin Hortensia Völckers

Argentinien ist Fußball-Weltmeister! Und ein Fan jubelt in Berlin mit: Hortensia Völckers. Die Kulturmanagerin ist 1957 in Argentinien geboren und dem Land bis heute eng verbunden. „Es war ein atemloser Nachmitttag und Abend; ich habe mitgefiebert – ein fantastisches Spiel.“

Noch bis Ende des Jahres ist Hortensia Völckers Künstlerische Leiterin der Kulturstiftung des Bundes mit Sitz in Halle. Nach 20 Jahren gibt sie die Leitung ab. Es sei ein „großes Abenteuer“ gewesen, sagt sie. 4000 Projekte konnten gefördert werden, von Theater, Tanz bis zu Initiativen in ländlichen Regionen. Verzichten könne sie dagegen auf die „Antragsprosa“, durch die sie sich habe kämpfen müssen.

Und Hortensia Völckers ist eine Kämpferin: „Ich bin eine Sprinterin“, gibt sie zu, nicht jeder könne bei ihrem Arbeitstempo mithalten – bis heute. Das liege auch an ihrer Vergangenheit als Schwimmerin in der argentinischen Nationalmannschaft.

Die Eltern waren aus Deutschland eingewandert, 1976 verlässt sie als Siebzehnjährige Argentinien. Es ist die Zeit nach dem Militärputsch – zu gefährlich für rebellische junge Frauen. Sie studiert Kunstgeschichte und Philosophie in München, wird das Studium aber nie abschließen.

Die Kultur wird die Welt von Hortensia Völckers: 1989 organisiert sie die „Tanzbiennale“ in München, 1997 ist sie Mitglied der Künstlerischen Leitung der „Documenta X“ an der Seite von Catherine David. „Es war Himmel und Hölle“ – zwei Frauen in der Leitung, da habe es viel Widerstand gegeben.