Kultureinrichtungen springen schnell auf aktuelle Themen auf. Es wird sich an politischen Diskursen und gesellschaftlichen Fragestellungen bedient, egal ob diese aus der Uni oder von der Straße kommen. Dass Kultureinrichtungen zu politischen Themen arbeiten, ist selbstverständlich richtig. Vieles lässt sich gar über die Kunst zugänglicher machen und besser erschließen. Und für viele staatliche Museen oder Theater ist es Teil ihres öffentlichen Auftrags, Raum für die politischen Fragen zu schaffen, die gerade viele Menschen bewegen.

Die meisten Fragen lassen sich nicht auf ein Spielzeitmotto verkürzen. Hier schnell mal was zu Flucht, danach irgendwas mit Gender und dann schnell Themensprung zu Klima. Besonders nachhaltig ist das nicht. Denn die Institutionen bauen keine langfristigen Bündnisse auf und ändern selten etwas an den Strukturen im Betrieb.

Dabei übersteht das Spielzeitmotto am Stadt- und Staatstheater immerhin ein ganzes Jahr. In der freien Theater-Szene reden wir von einzelnen Projekten. Damit diese überhaupt realisiert werden können, müssen zunächst Anträge gestellt werden, für die Künstler*innen jedes Mal etwas Neues erfinden sollen.

Es geht darum, die Jury, die über die Projektgelder entscheidet, mit etwas Frischem und Aktuellem umzuhauen. Projekte sollen innovativ, zukunftsorientiert und dabei politisch relevant sein. Und so springen wir in schwindelerregendem Tempo von Subjekt zu Subjekt.

Wer gerade ein Stück zu Big Data auf die Bühne bringt, arbeitet gleichzeitig an einem Antrag für das Projekt im nächsten Jahr. In diesem soll dann mit Geflüchteten über ihr Trauma gesprochen werden. Dafür ausgebildet ist man nicht. Doch sich über Jahre eine Expertise aufbauen und in einem Themenfeld bleiben, das zieht nicht bei den Förderern.