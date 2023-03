Erik Satie in den Werken von John Cage

Vom Vorbild zur Kunstfigur

54:51 Minuten Im "Jardin des Personnalités" in Honfleur wird an den Sohn der Stadt Erik Satie gedacht. Auch sein Geburtshaus kann man dort besuchen. © imago images / Photo12 / Gilles Targat via www.imago-images.de

Von Martin Erdmann · 14. März 2023, 00:05 Uhr

John Cage sah in Erik Satie einen Ideengeber und ein künstlerisches Vorbild, nahm ihn als Komponisten ernst und sorgte für eine internationale Wiederentdeckung. In seinen späten Schriften verwandelte er Satie in eine Kunstfigur mit literarischem Eigenleben.