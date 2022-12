Krypto-Währungen

Es ist der Wilde Westen der Finanzen. Mehr als hundert Zusammenbrüche und Hackerattacken gab es, seit vor 14 Jahren Unbekannte den Bitcoin, die bekannteste Kryptowährung erfanden. Doch der Zusammenbruch von FTX gilt als “Lehman”-Moment der Krypto-Branche. Das ist eine Referenz an den Untergang der Investmentbank Lehman Brothers 2008, der erst das Finanzsystem und dann die gesamte Weltwirtschaft in eine schwere Krise stürzte. Danach wurden Banken in den USA und Europa strenger reguliert. Nun kommt von Gegnern wie Fans der Ruf: Solche strengen Vorschriften müssen auch für Krypto her! Meine Antwort: Bloß nicht!