Man kann sich an prägnanten Ereignissen festhalten, an Statistiken oder an einzelnen Worten und doch bleibt es überraschend schwierig, sich an die Zeit des Lockdowns wirklich zu erinnern. So existentiell die Covid-Pandemie war, so unwirklich erscheint sie im Nachhinein. Sigrid Nunez spricht in ihrem neuen Roman davon, ihr komme die Zeit im Rückblick eher wie ein „Traum“ vor als wie eine „Erinnerung“.