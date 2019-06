Krimibestenliste Die zehn besten Krimis im Juni

Mit "Berlin Prepper" wird die deutsche Hauptstadt auf die Krimilandkarte gesetzt. (Picture Alliance / dpa / Paul Zinken)

Da ist er endlich: der Berlin-Thriller. Wurde auch mal Zeit, andere Großstädte sind schon seit langem Schauplätze blutiger Verbrechen. Rein zahlenmäßig ist London derzeit Spitze. Gleich dreimal wird dort in der Tradition von Sherlock Holmes gemordet.

Deutschlandfunk Kultur und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung präsentieren die besten Krimis des Monats.

1 (-) Johannes Groschupf: "Berlin Prepper"

Suhrkamp, Berlin

236 Seiten, 14,95 Euro

Berlin ist ein heißes Pflaster und bietet genügend Stoff für einen Thriller wie "Berlin Prepper". (Suhrkamp/picture alliance/dpa/Paul Zinken)

Berlin. 30.000 Hasskommentare löscht Onlineredakteur Walter Noack pro Schicht, vorbereitet auf jede Katastrophe. Unvorbereitet wird er fast totgeschlagen, gegen die reale Hasswelt braucht es mehr als die Delete-Taste. Der Ernstfall ist jetzt. Neues Subgenre: Berlin braun.

Lesen Sie hier eine ausführliche Besprechung.

2 (-) Liza Cody: "Ballade einer vergessenen Toten"

Aus dem Englischen von Martin Grundmann

Ariadne im Argument-Verlag, Hamburg 2019

416 Seiten, 22 Euro

Tatort Las Vegas: Eine begabte Komponistin wird ermordet. (Ariadne Verlag / Imago / Barry Sweet)

London, Las Vegas, 80er-Jahre, heute. Elly, absolutes Gehör, Komponistin für die halbe Popwelt, mit 15 bestialisch ermordet. Amy rekonstruiert ihre Geschichte: kindliches Genie in wahnwitziger Musikindustrie. Egoistische Schwestern, bizarre Mütter, scheinmächtige Kerle. Faszinierend.

3 (-) Kate Atkinson: "Deckname Flamingo"

Aus dem Englischen von Anette Grube

Droemer, München 2019

336 Seiten, 19,99 Euro

Hotspots für Spione: Die britische Hauptstadt London war in den 50er-Jahren ein Tummelplatz für Agenten. (Droemer Verlag / Imago / United Archives International)

London 1940, 1950, 1981. Der Flamingo ist ein Tscheche, der Fuchs ein Mr. Smith. Julia Armstrong von den Kindersendungen der BBC hat eine Vergangenheit in den schattigen und blutigen Falten von Welt- und Kaltem Krieg. Kunstvolles Pastiche der großen Spionageliteratur aus weiblicher Perspektive.

4 (6) Christine Lehmann: "Die zweite Welt"

Ariadne Argument, Hamburg 2019

255 Seiten, 13 Euro

Schauplatz der Ermittlungen: In Stuttgart kündigt ein Unbekannter einen Anschlag auf die Frauentagsdemo an. (Ariadne / Picture Alliance / dpa / Benjamin Beytekin)

Stuttgart, 8. März. Tumbe Kerle drohen, die Demo am Frauentag in ein Blutbad zu verwandeln. Lisa Nerz und die superschlaue, muslimische Nachbarstochter Tuana jagen die Attentäter in den Hassdünsten des Netzes und auf Stuttgarts Straßen. Furioses Paradebeispiel für einen feministischen Diskurskrimi.

Lesen Sie hier eine ausführliche Besprechung.

5 (-) Ivy Pochoda: "Wonder Valley"

Aus dem Englischen von Sabine Roth und Rudolf Hermstein

ars vivendi, Cadolzburg 2019

400 Seiten, 18 Euro

Wo alles begann: Die Spur führt bis in die kalifornische Wüste. (ars vivendi Verlag / Picture Alliance / dpa / imageBROKER / Christian Reister)

Los Angeles, Südkalifornien. Im Beifußdunst wurde auf der Aussteigerranch im Wonder Valley vergessen und verdrängt. Vier Jahre später: Ein nackter Mann joggt durch den Morgenverkehr. Und wird zum Objekt von Erinnerungen, Vergeltungs- und Erlösungsphantasien. LA: Sehnsuchtsort im Kaleidoskop.

6 (7) Harry Bingham: "Fiona – Wo die Toten leben"

Aus dem Englischen von Andrea O´Brien und Kristof Kurz

Rowohlt, Hamburg 2019

526 Seiten, 10 Euro

Cover: "Harry Bingham: "Fiona - Wo die Toten leben" (Rowohlt / imago / Winfried Rothermel)

Wales. Im Totenhaus liegt eine weibliche Leiche, super gepflegt, nur ihre Beine sind nicht rasiert. Das weckt Fionas Spürsinn. Der führt sie in ein Höhlensystem, eine Folterscheune und ein Kloster. Sehr fiese Erfahrungen. Aber Fiona ist die taffste Frau im Krimikosmos. Beste Unterhaltung. Unwiderstehlich.

Lesen Sie hier eine ausführliche Besprechung.

7 (-) Graham Moore: "Der Mann, der Sherlock Holmes tötete"

Aus dem Englischen von Kirsten Riesselmann

Eichborn, Frankfurt (Main) 2019

480 Seiten, 22 Euro

Was steckt hinter dem Mord an einem Sherlock-Holmes-Fan? Die Spurensuche beginnt. (Eichborn Verlag / Imago / Luis Carballo)

London, 1900, 2010. Wer das verschwundene Tagebuch Conan Doyles von 1900 findet, wird Star der Sherlock-Kennergemeinde. Harold, jüngstes Mitglied des Clubs, wird nach dem Mord am renommiertesten Sherlockian zum Detektiv und stößt auf Doyles verborgenes Verbrechen. Raffinierter Leckerbissen.

8 (-) Andrew Cartmel: "Murder Swing"

Aus dem Englischen von Susanna Mende

Suhrkamp, Berlin 2019

526 Seiten, 9,95 Euro

Auf der Jagd nach dem warmen Klang auf Vinyl: Für manche Jazz-Platte würde so mancher über Leichen gehen. (Suhrkamp Verlag / Imago / Müller-Stauffenberg)

London. Ungeheure Summen, etliche Morde – das ist der Sammlerkonkurrenz eine seltene Jazz-Platte von Easy Geary wert. Der Vinyldetektiv, mittellos mit Katzen, aber Kenner, spürt ihr nach, an seiner Seite die rätselhafte Nevada Warren. Super Mix aus Comic, Krimi und Groteske, heiter bis jazzig.

9 (4) Joseph Incardona: "Asphaltdschungel"

Aus dem Französischen von Lydia Dimitrow

Lenos Polar, Basel 2019

340 Seiten, 22 Euro

Joseph Incardona erschafft ein filmreifes Panoptikum von schicksalhaften Begegnungen. (Deutschlandradio / Lenos Polar / Unsplash / Vlad Calin)

Autoroutes de France. August, Schweiß, Angst, Ferien. Pierre jagt den Serienmörder, dem seine kleine Lucie zum Opfer fiel. Ein weiteres Mädchen verschwindet. Pascal ist taub und unsichtbar: Einen Raststättenkoch nimmt niemand wahr. Blut, Gewalt und Wut – unerhört dicht und plastisch beschrieben.

Lesen Sie hier eine ausführliche Besprechung.

10 (10) Tess Sharpe: "River of Violence"

Aus dem Englischen von Beate Schäfer

bold, München 2019

524 Seiten, 14,90 Euro

Von ihrem Vater, dem Drogenboss, hat Harley gelernt, wie man Widersacher kalt macht. (dtv Verlagsgesellschaft / imago / Duedo)

Nordkalifornien. Abgerichtet wie ein Kampfhund ist Harley aufgewachsen, Tochter von Gewaltherrscher und Drogenboss Duke McKenna, Mordzeugin mit acht Jahren. Der Herrscher ist siech, und Harley hetzt die, die nach der Macht geifern, aufeinander. Niemals mehr Opfer! Von jetzt an geht die Gewalt von Frauen aus.

Mehr Infos zu aktuellen und historischen Krimis auf unserem Portal - "Alles über Krimis"

Wie funktioniert die Abstimmung?

Die Krimibestenliste wird im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" und von Deutschlandfunk Kultur durch eine Jury aus Kritikerinnen und Kritikern erstellt.

Es sind 19 Spezialistinnen und Spezialisten für Kriminalliteratur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die aus der laufenden Produktion monatlich jeweils vier Titel vorschlagen, die sie mit sieben, fünf, drei oder einem Punkt bewerten. Der so gefundene Punktwert pro Titel wird mit der Zahl der für ihn abgegebenen Stimmen multipliziert. Daraus wird die monatliche Liste berechnet.

Jedes Jurymitglied darf insgesamt drei Mal für denselben Titel votieren. Voten für Titel, an deren Entstehung oder Vorbereitung man beteiligt war, sind verboten. Die Titel dürfen nicht älter als zwölf Monate und keine Wiederauflagen, Sammelbände oder Anthologien sein. Unterschiede zwischen Hardcover, Paperback und Taschenbuch werden nicht gemacht.

Im Durchschnitt kommen fünf Titel neu auf die monatliche Liste. Die Ziffer in Klammern gibt den Rang des Vormonats an.

Die Jury:

Tobias Gohlis, Sprecher der Jury

Volker Albers, "Hamburger Abendblatt"

Andreas Ammer, "Druckfrisch", BR

Gunter Blank, "Rolling Stone"

Thekla Dannenberg, "Perlentaucher"

Hanspeter Eggenberger, "Tages-Anzeiger"

Fritz Göttler, "Süddeutsche Zeitung"

Jutta Günther, "Radio Bremen Zwei"

Sonja Hartl, "Zeilenkino", "Polar Noir"

Hannes Hintermeier, "Frankfurter Allgemeine Zeitung"

Peter Körte, "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung"

Kolja Mensing, "Deutschlandfunk Kultur"

Marcus Müntefering, "Spiegel Online"

Ulrich Noller, "Deutsche Welle", WDR

Frank Rumpel, SWR

Margarete von Schwarzkopf, Literaturkritikerin

Ingeborg Sperl, "Der Standard"

Sylvia Staude, "Frankfurter Rundschau"

Jochen Vogt, "NRZ", "WAZ"