Krimibestenliste Die zehn besten Krimis im Dezember

In "Das größere Verbrechen" (Platz 6) von Anne Goldmann geht es um den Horror des Patriarchats. (Unsplash / Sofia Sforza)

Deutschlandfunk Kultur und F.A.S. präsentieren die besten Krimis des Monats. Als Neueinsteiger steht Sara Paretskys "Kritische Masse" auf Platz 1. Es geht um die geraubten Erfindungen einer jüdischen Physikerin, mit denen ein IT-Konzern mächtig wurde.

1 (–) Sara Paretsky: Kritische Masse

Aus dem Englischen von Else Laudan und B. Szelinski

Ariadne, 544 Seiten, 24 Euro

"Kritische Masse" von Sara Paretsky. (ariadne / Unsplash / Jake Blucker)

Chicago, Österreich. V. I. Warshawski ermittelt wieder, und wie! Eine Drogensüchtige auf der Flucht, ihr genialer Sohn abgetaucht. Der Kern: 1943 in einem Nazi-Zwangsarbeitslager geraubte Erfindungen einer jüdischen Physikerin, mit denen ein IT-Konzern in den USA mächtig wurde. Schlicht großartig.

Lesen Sie hier unsere ausführliche Buchkritik.

2 (3) Louise Penny: "Hinter den drei Kiefern"

Aus dem Englischen von Andrea Stumpf und Gabriele Werbeck

Kampa, 496 Seiten, 16,90 Euro

Louise Penny - Hinter den drei Kiefern. (Kampa / Unsplash / Justin Cron)

Montreal, "Three Pines". Vor Gericht: Armand Gamache, Chef der Sûreté, im Clinch mit dem Staatsanwalt, anstatt Dealer und Mörder zu überführen. Alles beginnt und endet im Grenzdorf Three Pines. Dort stanzt eine schwarze Gestalt ein Loch in die Postkartenidylle. Tolles Comeback der kanadischen Autorin.

Lesen Sie hier unsere ausführliche Buchkritik.

3 (2) Fred Vargas: "Der Zorn der Einsiedlerin"

Aus dem Französischen von Waltraud Schwarze

Limes, 512 Seiten, 23 Euro

In Fred Vargas' neuem Roman entdeckt Kommissar Adamsberg seine Faszination für Einsiedlerspinnen. (picture alliance / dpa / Ralf Hirschberger)

Paris, Südfrankreich. Blaps gegen Recluse, Totenkäfer gegen Einsiedlerspinne. Beide Gliederfüßler können nicht töten, verbreiten nur Angst. Kommissar Adamsberg wittert dahinter noch keinen Fall. Dieser – neunte Fall – sprengt fast die Brigade, ist verborgen unter Verborgenem, monströses Rachespiel.

Lesen Sie unsere ausführliche Buchkritik.

4 (1) Mick Herron: "Slow Horses"

Aus dem Englischen von Stefanie Schäfer

Diogenes, 480 Seiten, 24 Euro

Mick Herron, "Slow Horses" (Diogenes/Taylor Nicole/Unsplash/Deutschlandradio)

London. Versager, "Slow Horses" im Geheimdienstjargon, landen im Slough House, um Sinnloses zu tun, bis sie freiwillig kündigen. Als rechte Dumpfbacken einen Hassan entführen, um ihn öffentlich zu köpfen, schlägt die Stunde der lahmen Gäule. Der Feind lauert im Innern des Geheimdienstes. Feiner Start.

.

5 (–) Patrícia Melo: Der Nachbar

Aus dem Portugiesischen von Barbara Mesquita

Tropen, 159 Seiten, 18 Euro

"Der Nachbar" von Patrícia Melo. (Klett / Unsplash / Davidsonluna)

Sao Paulo. Lärm ist Qual, vor allem dann, wenn er vom Nachbarn kommt und einen entnervten Lehrer trifft. Der tötet den Frevler, zerstückelt ihn und kriegt die Reste nicht weggeschafft. Knappe 160 Seiten braucht Melo für seine Rechtfertigungssuada. Jammer, Brasilien! Schärfster schwarzer Humor.

6 (–) Anne Goldmann: Das größere Verbrechen

ariadne, 240 Seiten, 13 Euro



"Das größere Verbrechen" von Anne Goldmann. (ariadne / Unsplash / Yoann Boyer )

Österreich, Bosnien. Theres ist eine, die nie ausreden kann. Immer fährt ihr ein Vater, ein Ehemann, die Tochter über den Mund. Bis der zur Adoption gegebene Sohn wieder auftaucht, der Adoptivvater zu Tode kommt und das Schweigen unter den Teppichen hervorquillt. Horror des Patriarchats.

7 (4) Simone Buchholz: "Mexikoring"

Suhrkamp, 248 Seiten, 14,95 Euro

"Mexikoring" von Simone Buchholz. (Suhrkamp / imago / Bild13 / Montage: DLF Kultur)

Hamburg, Bremen. Versicherungsvertreter Nouri Saroukhan erstickt in einem angezündeten Auto. Chastity Riley und Kollegen prallen gegen die Mauer der Clans, die Nouri und die junge Azila verstoßen haben. Staatsohnmacht. Autos brennen überall. "Links von uns ist ein Riss im Himmel."

Lesen Sie unsere ausführliche Buchkritik.

8 (–) Carol O’Connell: Blind Sight

Aus dem Englischen von Judith Schwaab

btb, 512 Seiten, 10 Euro

"Blind Sight" von Carol O'Connell. (btb / Unsplash / Luke Stackpoole)

Manhattan. Vier Leichen auf dem Rasen des Bürgermeisters, ihre Herzen schwimmen im East River. Ein blinder Junge in den Händen des Mörders. Wer kann ihn retten? Bürgermeister und Geldadel unterminieren die Ermittlungen. Super-Detective Kate Mallory fightet mit allen Tricks, sogar mit Sanftmut.

9 (9) Christoph Peters: "Das Jahr der Katze"

Luchterhand, 352 Seiten, 22 Euro

Christoph Peters: Das Jahr der Katze. (Luchterhand / Unsplash / Sakura)

Berlin, Tokio. Flucht nach Fernost: Schwertmeister und Yakuza Onishi lässt mit Gefährtin Nikola Berlin hinter sich, dort liegt die vietnamesische Konkurrenz im Blut. Heimat ist anders: In Japan herrscht Krieg um die Reviere. Bushido-Werte sind out. Da hilft nur die Klinge. Ganz Japan noir.

Lesen Sie unsere ausführliche Buchkritik.

10 (–) Mechthild Borrmann: Grenzgänger

Droemer, 288 Seiten, 20 Euro

"Grenzgänger" von Mechthild Borrmann. (Droemer / Unsplash / Annie Spratt)

Deutsch-belgische Grenze, Nachkriegszeit. Vater kriegstraumatisiert, Mutter stirbt. Henriette bringt sich und drei Geschwister durch, mit Schmuggel. Schwört, sie alle zu beschützen. 1970 steht sie vor Gericht: Mord am allzu schwachen Vater. Der seine Kinder ins Heim gab und sie dort allein ließ.