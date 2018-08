Krimibestenliste Die zehn besten Krimis im August

Spannung und Suspense - mit unserer Krimibestenliste garantiert. (imago/Photocase)

Deutschlandfunk Kultur und F.A.S. präsentieren die besten Krimis des Monats: Lisa McInerney ist mit "Glorreiche Ketzereien" auf den Spitzenplatz gesprungen. Neueinsteiger Joe Ide bietet in "Stille Feinde" schnellen Witz und schlauen Spaß.

1 (10) Lisa McInerney: Glorreiche Ketzereien

Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence.

Liebeskind, 448 Seiten, 24 Euro

Cover von "Glorreiche Ketzereien" von Lisa McInerney, im Hintergrund hält eine Frau schützend ihre Hand vor ihrem Gesicht. (Liebeskind Verlag / imago / Pixsell)

Cork, Irland. Seniorin Maureen erschlägt einen Einbrecher mit einem Heiligen Stein. Die Leiche muss weg. Wie überhaupt alles, was den Anschein von Wohlanständigkeit stören konnte. Poetisch, direkt, kalt servierter schwarzer Humor: endlos die Spirale von gekränkter Ehre, Demütigung und Gewalt.

Lesen Sie hier unsere ausführliche Kritik.

2 (-) Joe Ide: Stille Feinde

Aus dem Englischen von Conny Lösch.

Suhrkamp, 398 Seiten, 14,95 Euro

Neu auf der Krimibestenliste August: Joe Ides "Stille Feinde" (Cover-Abbildung: Suhrkamp-Verlag, Foto: )

Los Angeles, Las Vegas. Privatermittler IQ, der Spitzname sagt alles, jagt den Mörder seines Bruders, rettet die spielsüchtige Schwester seiner Angebeteten und deren dämlichen Lover, trickst die Triaden und die Locos Surenos aus und lehrt sogar seinen Pitbull zu gehorchen. Schneller Witz, schlauer Spaß.

Lesen Sie hier unsere ausführliche Kritik.

3 (4) Joyce Carol Oates: Pik-Bube

Aus dem Englischen von Frauke Czwikla.

Droemer, 208 Seiten, 19,99 Euro

Joyce Carol Oates: "Pik-Bube" (dpa / Jan Woitas / Droemer)

Harbourton, New Jersey. Andy Rush sonnt sich: Schönes Haus, engagierte Frau, dickes Auto, Millionen. Bis der "Stephen King für Bildungsbürger" des Plagiats beschuldigt wird und sich sein garstiges Zweit-Ich, der Pik-Bube, daranmacht, den braven Andy zu übernehmen. Spießer-Ego auf Rasierklinge.

Lesen Sie hier unsere ausführliche Kritik.

4 (2) Dominique Manotti: Kesseltreiben

Aus dem Französischen von Iris Konopik.

Ariadne im Argument-Verlag, 400 Seiten, 20 Euro

Wirtschaftskrimi aus Frankreich: Dominique Manottis "Kesseltreiben" (Cover: Ariadne-Verlag, Foto: dpa/Maurizio Gaumbarini)

Paris, New York, Montreal. Schlaue, ohnmächtige Ermittler. Dumm oder inkompetent: die Regierung in Paris. Der US-Konzern PE will die französische Orstam übernehmen. Die unfairen Mittel des Giganten: Erpressung, Bestechung, Mord. Assistiert von CIA und Justiz. Böses Lehrstück, mit langer Halbwertzeit.

Lesen Sie hier unsere ausführliche Kritik.

5 (-) Melanie Raabe: Der Schatten

btb, 416 Seiten, 16 Euro

Melanie Raabe: "Der Schatten" (Willfried Gredler-Oxenbauer, Cover btb)

Wien. Journalistin Norah fühlt sich umstellt, verfolgt, gestalkt. Eine Bettlerin prophezeit, sie werde im Prater den ihr unbekannten Arthur Grimm töten. Hat der Unbekannte mit dem Tod von Norahs Jugendfreundin zu tun? Wird Norah zur Mörderin werden, wird sie manipuliert? Wenn ja, warum?

6 (-) Claudia Piñeiro: Der Privatsekretär

Aus dem Spanischen von Peter Kultzen.

Unionsverlag, 320 Seiten, 22 Euro

Claudia Pineiro: "Der Privatsekretär" (imago/robertharding / Cover Unionsverlag)

Buenos Aires, La Plata. Politiker Rovira will die Provinz Buenos Aires teilen, um dem Alsina-Fluch zu entkommen. Denn nur so kann er Präsident werden. Diesem Ziel wird alles geopfert: Frau, Freundschaft, Moral. Der Fluch Argentiniens: skrupellose Machtgier. Die frisst sogar Kinder. Ausgeklügelt böse.

7 (1) Denise Mina: Blut Salz Wasser

Aus dem Englischen von Zoë Beck.

Ariadne im Argument-Verlag, 368 Seiten, 19 Euro

Buchcover Denise Mina: "Blut Salz Wasser" (Ariadne / picture alliance)

Glasgow, Helensburgh. Wer nimmt den Drogenhändlern ihre Millionen ab - Police Scotland Police oder Metropolitan Police? Das ist der Grund, warum DI Alex Morrow die verschwundene Roxanne sucht. Und auf Frauenleichen stößt. Alex lässt sich nicht beirren, nicht von Bossen, nicht von Gangstern.

Lesen Sie hier unsere ausführliche Kritik.

8 (-) Gianrico Carofiglio: Kalter Sommer

Aus dem Italienischen von Verena von Koskull.

Goldmann, 352 Seiten, 20 Euro

Gianrico Carofiglio: "Kalter Sommer" (Cover: Goldmann / Hintergrund dpa / picture alliance)



Bari, 1992. Während eines Bandenkriegs wird der Sohn von Mafiaboss Dreizylinder entführt und stirbt. Ein Mafioso wird Kronzeuge, die Cosa Nostra ermordet in Sizilien Borsellino und Falcone, die Polizei von Bari tappt durch Grauzonen. Zufall, Schicksal? Roman und Reflexion einiger Geschehnisse.

9 (6) Tom Bouman: Im Morgengrauen

Aus dem Englischen von Ann-Christin Kramer und Anke Caroline Burger.

ars vivendi, 350 Seiten, 22 Euro

Cover: "Tom Bouman: Im Morgengrauen" (ars vivendi verlag / imago / blickwinkel)"Wild Thyme", Pennsylvania. Ortspolizist Henry Farrell würde am liebsten nur fiedeln und jagen. Aber Penny ist verschwunden, ein Dealer liegt erschossen im Fluss. Die Lage: sumpfig, opak, verworren. Sie ähnelt dem Haufen Balken, aus dem eine Scheune entstehen soll, an der Henry mitbaut.

10 (-) Max Annas: Finsterwalde

Rowohlt, 400 Seiten, 22 Euro

Max Annas: "Finsterwalde" (R. Schlepphorst / dpa / picture alliance )

Berlin, Finsterwalde. Wer nicht weiß ist, wurde vertrieben oder kaserniert, deutscher Pass hilft gar nichts. Um Kindern das Leben zu retten, flieht Ärztin Marie aus dem Lager Finsterwalde, riskiert das eigene Leben in einem Deutschland, in dem Schwarze Freiwild sind. Schöne neue Zukunft mit "Politik für Euch!"

Wie funktioniert die Abstimmung?



Die Krimibestenliste wird im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" und dem Deutschlandfunk Kultur von einer Jury aus Kritikerinnen und Kritikern erstellt.

Es sind 19 Spezialistinnen und Spezialisten für Kriminalliteratur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die aus der laufenden Produktion monatlich jeweils vier Titel vorschlagen, die sie mit sieben, fünf, drei oder einem Punkt bewerten. Der so gefundene Punktwert pro Titel wird mit der Zahl der für ihn abgegebenen Stimmen multipliziert. Daraus wird die monatliche Liste berechnet.

Jedes Jurymitglied darf insgesamt drei Mal für denselben Titel votieren. Voten für Titel, an deren Entstehung oder Vorbereitung man beteiligt war, sind verboten. Die Titel dürfen nicht älter als zwölf Monate und keine Wiederauflagen, Sammelbände oder Anthologien sein. Unterschiede zwischen Hardcover, Paperback und Taschenbuch werden nicht gemacht.

Im Durchschnitt kommen fünf Titel neu auf die monatliche Liste. Die Ziffer in Klammern gibt den Rang des Vormonats an.

Das ist die Jury der Krimibestenliste:

Tobias Gohlis, Sprecher der Jury

Volker Albers, Hamburger Abendblatt

Andreas Ammer, Druckfrisch, BR

Gunter Blank, Rolling Stone

Thekla Dannenberg, Perlentaucher

Hanspeter Eggenberger, Tages-Anzeiger

Fritz Göttler, Süddeutsche Zeitung

Jutta Günther, Radio Bremen Zwei

Sonja Hartl, Zeilenkino

Hannes Hintermeier, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Peter Körte, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Kolja Mensing, Deutschlandfunk Kultur

Marcus Müntefering, Spiegel Online

Ulrich Noller, Deutsche Welle, WDR

Frank Rumpel, SWR

Margarete von Schwarzkopf, Literaturkritikerin

Ingeborg Sperl, Der Standard

Sylvia Staude, Frankfurter Rundschau

Jochen Vogt, NRZ, WAZ