Krebs auf Instagram "Die Leute gucken dir beim Sterben zu"

Moderation: Sonja Koppitz

(Eyeem/ Fernando Macias)

Alex gibt auf seinem Instagram-Account Einblicke in sein Leben als Krebspatient. Er teilt intime Details wie einen Abschiedsbrief an sein Bein, das amputiert werden muss. Und er kämpft dafür, wieder als Flugbegleiter arbeiten zu können.

Als er die Diagnose Krebs erhält, bleibt für Alex kurz die Welt stehen: "Das zieht einem den Boden unter den Füßen weg, das kann man gar nicht erklären." Er arbeitet als Flugbegleiter, sein Traumberuf. Doch den muss er vorerst aufgeben, um sich einer langen Chemotherapie zu unterziehen und den Tumor in seinem rechten Bein zu bekämpfen. Doch selbst damit ist noch nicht alles vorbei. Der Tumor streut, Alex Bein muss amputiert werden.



"Danach habe ich geschrieben, dass es mir wichtig ist, auch diesen Teil meiner Geschichte mit Euch zu teilen. Die Amputation gehört bald zu mir und ist ein Teil von mir, und Instagram hat mir von Anfang an geholfen, diese Sachen zu verarbeiten."



Anstatt sich zurückzuziehen geht Alex in die Offensive. Er teilt seinen Alltag, die Höhen und Tiefen seiner Krankheitsgeschichte, mit tausenden Unbekannten auf Instagram. "Meine größte Angst war und ist auch immer noch: Muss ich daran sterben oder nicht. Wenn man das überlebt, kann man ja schon froh sein. Aber dennoch wünsche ich mir im Alltag nichts mehr, als wieder fliegen gehen zu dürfen." Bei Plus Eins erzählen wir Alex' Geschichte.

"Immer" und "nie" aus unserem Wortschatz streichen

Außerdem ist die Künstlerin Marina Schmiechen bei uns zu Gast, die ihr Leben mittendrin noch einmal völlig umgekrempelt hat. Genau wie Susan, die vor einigen Jahren aus dem vornehmen Berlin-Zehlendorf auf eine Wagenburg gezogen ist und dort innerliche Ruhe gefunden hat.



Und warum wir "immer" und "nie" aus unserem Wortschatz streichen sollten, erklärt Martin Keß. Er macht mit seiner Frau Charlotte Roche den radikal intimen Beziehungs-Podcast "Paardiologie" und beantwortet für uns jede Woche Fragen zu Familie, Freundschaft und Beziehung. Wenn Sie eine Frage an ihn haben, schreiben Sie gerne an pluseins@deutschlandradio.de.