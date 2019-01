Komponist Claus-Steffen Mahnkopf Die Philosophie des Orgasmus

Moderation: Stephanie Rohde

Die berühmte Orgasmus-Szene aus dem Film "Harry und Sally" mit Meg Ryan. (picture alliance/Everett Collection/Columbia Pictures)

Er gehört zu den schönsten Momenten im Leben und ist dennoch für die Philosophie kein Thema – der Orgasmus. Das muss sich ändern. Und nicht nur das: Unsere Kultur des Orgasmus muss weiblicher werden, meint der Komponist Claus-Steffen Mahnkopf.

Ausgerechnet zum sexuellen Höhepunkt tut sich in der Philosophie eine gewaltige Lücke auf. Der Philosoph und Komponist Claus-Steffen Mahnkopf wollte das nicht länger hinnehmen. In seiner "Philosophie des Orgasmus" denkt er nicht nur über die Darstellung des Orgasmus in Musik und Kultur nach, sondern plädiert auch für eine neue Kultur des Höhepunkts: Sie sollte weiblicher werden – warum und inwiefern? Hören Sie selbst.

Wie klingt der Orgasmus – in Film und Musik?

Orgasmen sind etwas höchst Intimes - und trotzdem gab und gibt es zahlreiche Versuche, sie künstlerisch nachzustellen: Wie klingt der Orgasmus? Und wie erscheint er auf der Leinwand? Christian Berndt mit einem Ritt durch die Mediengeschichte des Höhepunkts.

Philosophischer Kommentar zum Tempolimit

Die Diskussion um ein mögliches Tempolimit auf deutschen Autobahnen bringt viele von null auf 180. Ist die Aufregung dem Thema angemessen? Die Philosophin Marie-Luisa Frick hat da ihre Zweifel. Wie kann es sein, dass wir viel gravierendere Freiheitseinbußen ganz selbstverständlich akzeptieren?