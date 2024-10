Die Amana-Kolonien

Kommunismus am Iowa River

31:18 Minuten Heute sind die Amana-Kolonien in Iowa vor allem eines: eine Touristenattraktion. © imago / Dreamstime / Dustin88

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

In Amana, Iowa, erinnern viele Details an die deutsche Herkunft der Gründer. Mitte des 19. Jahrhunderts errichteten hessische Pietisten dort eine kommunistische Kolonie, in der das Kollektiv für alle sorgte. Dieses System hinterließ Spuren.