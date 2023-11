Film „The Marvels“

Frauenpower gegen Aliens

05:01 Minuten Die drei Heldinnen: Ms. Marvel (Iman Vellani), Captain Marvel (Brie Larson) und Captain Rambeau (Teyonah Parris) (v.l.n.r.). © MARVEL / Laura Radford / Laura Radford

Keilbart, Lara · 09. November 2023, 14:09 Uhr

Im neuen Marvel-Film treten erstmals drei Superheldinnen an, um die Welt zu retten. Denn eine fremde Spezies will Raubbau an unserem Planeten treiben, um ihr eigenes Überleben zu sichern. Unsere Rezensentin ist angetan.