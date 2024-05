Ich habe ein Déjà-vu! Soll ein Bundeskanzler Kurzvideos auf TikTok posten? Wen erreicht er dort? Und ist das alles nicht populistisch, inhaltsleer und peinlich? So viele Fragen und keine ist neu. Seit es soziale Medien gibt, führen wir diese Diskussion mit jeder erfolgreichen Social-Media-Plattform aufs Neue. Erst ging es um Facebook, dann um Twitter, dann YouTube, schließlich Instagram und aktuell ist es TikTok. Am Ende ist die Antwort immer die gleiche: Egal wie groß die Bedenken sind – nicht dabei sein geht auch nicht.

Für mehr als ein Drittel der 18- bis 24-Jährigen sind soziale Medien die Hauptinformationsquelle - selbst digitale Nachrichtenangebote sind weniger wichtig als Social Media. Das hat sicherlich auch mit einem Vertrauensverlust in die klassischen Medien zu tun. Denn quer durch sämtliche Untersuchungen sehen wir in dieser Altersgruppe einen besorgniserregenden Trend: Ein wachsender Teil der jungen Erwachsenen fühlt sich von Politik und Medien vernachlässigt und nicht repräsentiert.

Wer das längst verstanden hat, sind rechte Populisten. Die fluten nach Twitter und Co seit längerem auch TikTok mit ihrem Content. Die Strategie: Quantität vor Qualität.

Als dann aber kurz vor der Europawahl die repräsentative Studie "Jugend in Deutschland 2024" den Unter-30-Jährigen einen Rechtsruck bescheinigte, hat der Run der etablierten Parteien auf TikTok begonnen.

Nicht alle beweisen dabei ein glückliches Händchen. So leckte etwa ein CDU-Abgeordneter im Wolfskostüm vor Freude über das Landesjagdgesetz seine als Rotkäppchen verkleidete Kollegin ab. „Cringe“, sprich peinlich, lautete das Urteil auf TikTok. Und auch Olaf Scholz‘ reichlich steif vorgetragenen Einblicke in seine Aktentasche sorgten eher für Belustigung. Unterhaltsam ist das allemal. Ob es politisch sinnvoll ist, lässt sich diskutieren.

Die Herausforderung sozialer Medien liegt stets darin, dass jede Plattform eigenen Trends und Memes folgt. Sich auf das Format einzulassen, ohne sich anzubiedern, ist ein schmaler Grat. So ist zum Beispiel ein beliebtes Format auf TikTok „Get ready with me“. Ein Format, das mit Olaf Scholz zunächst nicht unbedingt denkbar wäre. Schließlich möchte man einen Bundeskanzler weder bei seiner Skin-Care-Routine noch bei der Outfit-Wahl begleiten. Dennoch könnten Politiker und Politikerinnen sich das Prinzip abschauen, um einen Einblick hinter die Kulissen zu geben und Politik erfahrbar zu machen, in Austausch mit den Nutzern zu treten, Themen aufzugreifen, die auf TikTok stattfinden.