Blockaden der Letzten Generation

Eine Radfahrerin war bei einem Unfall am Montag in Berlin von einem Betonmischer überrollt worden. Am Donnerstagabend ist sie im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Klimaaktivisten wird vorgeworfen, einen Stau ausgelöst zu haben, wodurch die Rettungskräfte verspätet am Unfallort eingetroffen sein sollen.