Wie viele andere Bibliothekare biete ich in meiner Bibliothek Einführungen in den Umgang mit unseren Beständen an. Wie recherchiert man richtig, wie findet man geeignete Quellen, welche Bücher führen zum Ziel? Diese Grundlagen für das Arbeiten in einer Bibliothek hat unser Berufsstand seit jeher an Generationen von Schülern vermittelt.