Zugegeben, der Inhalt des Schreibens ist etwas fischig. Zuerst stellt sich der Bischof höflich vor: „Mein Name ist Michael Faulhaber, und ich schreibe Ihnen als Vertreter der katholischen Kirche.“ Er weist auf die Bedeutung hin, die die NSDAP jüngst erreicht habe: „Die Bewegung, die Sie ins Leben gerufen haben, hat zweifellos eine beträchtliche Anzahl von Anhängern gewonnen. Ihre Führungsrolle und Ihr Einfluss sind offensichtlich, und viele Menschen sehen in Ihnen einen starken Führer, der das Land wieder auf den Weg des Erfolgs führen kann.“

Nein, es genügt festzustellen, dass dieses Schreiben in einem dem Erzbischof ganz fremden Duktus verfasst ist. Hätte sich der Kardinal 1930 überhaupt herabgelassen, sich persönlich an den Anführer einer extremistischen Krawallpartei zu wenden, noch dazu mit artiger Selbstvorstellung? Sogar Hitler wusste genau, wer Faulhaber war. Das ganze Schreiben kommt im Politikersprech des 21. Jahrhunderts daher, nicht aber in der noch am Latein geschulten, metaphernreichen und rhetorischen Formalität einer erzbischöflichen Kanzlei aus der ersten Hälfte des zwanzigsten.