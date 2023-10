Denn es sind Sprachbefehle, die auf KI-Anwendungen wie OpenAIs „Dall-E“ oder Runways „Gen-2“ eingegeben werden, um Deepfakes zu generieren. „Zeig einen Astronauten auf dem Mond auf einem Pferd“ zum Beispiel, oder: „Gib allen Menschen auf dem Video einen Hut und dem Hund auch!“ Und schon laufen Hunde mit Hut herum. Entsprechend lautet der Werbespruch von Runways: „If you can say it, now you can see it“ – was sich sagen lässt, kann man nun auch sehen.