Ofer Waldmann ist als Autor von Features, Hörspielen und Meinungskolumnen beim Deutschlandfunk Kultur und anderen deutschen Medien tätig. Waldmann hält zudem in Deutschland und Israel Vorträge über politische, gesellschaftliche, kulturelle und historische Fragen aus beiden Ländern. Seine akademische Ausbildung absolvierte er an der Hebräischen Universität Jerusalem und an der Freien Universität Berlin in den Fächern Geschichtswissenschaft und Germanistik.