Kommentar: Hohenzollern-Streit

Warum nun Georg Friedrich von Preußen, Ururenkel des letzten deutschen Kaisers, nicht mehr juristisch streiten will, das wird er hoffentlich bei einem für Donnerstag geplanten Historiker-Forum erklären. In einem Zeitungsinterview sprach er davon, dass ein Rechtsstreit noch mindestens zehn Jahre dauern würde und dass er die historische Debatte um seine Familie „unbelastet“ führen will.

Wie glaubwürdig das ist, wird sich zeigen. In jedem Fall will er eine digitalisierte Quellensammlung präsentieren, also etwas für die Wissenschaft tun. Von Seiten des Staates, also Bund und den betroffenen Ländern, kamen schon positive Signale auf seine Ankündigung.