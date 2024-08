Der Eindruck hat sich verfestigt, den Jungen würden Kosten aufgebürdet, die die älteren Generationen ohne Rücksicht auf deren Finanzierung verursachen. Es entsteht das Bild einer Rentnergeneration, die ihre mit Staatsschulden finanzierten, üppigen Renten an den Stränden von Mallorca oder den Kanaren verprasst, während die Jungen schlecht bezahlt im Schweiße ihres Angesichts nicht nur deren Rente erwirtschaften, sondern auch noch deren Schulden bezahlen.

Nein. Denn bevor ein Krieg losbricht, sollte man sich zunächst einmal fragen, ob es überhaupt um einen Konflikt zwischen den Generationen geht. Um dies festzustellen, lohnt es sich zu schauen, welche Wirkungen Entscheidungen von heute in der Zukunft wirklich haben.

Beginnen wir mit den Schulden von heute: Nimmt eine Regierung von heute Schulden auf, muss sie ab dem ersten Tag dafür die anfallenden Zinsen zahlen. Das kennt jeder Hausbesitzer. Mit anderen Worten: Auch die gegenwärtige Generation, die künftigen Alten, tragen die Last der Zinsen mit und genießen nicht nur den Nutzen.

Werden mit diesen Schulden Maßnahmen finanziert, die auch in der Zukunft noch Nutzen stiften, wie etwa intakte Brücken, Schienen oder Schulen, zahlt die künftige Generation der Jungen nicht nur die Zinsen, sondern profitiert auch vom Nutzen dieser Investitionen. Klingt doch fair, oder?

Was ist nun mit den Renten? Die Regierung will eine Untergrenze festlegen, unter die die Rente trotz stetig sinkender Einnahmen nicht sinken soll. Das kostet Geld, das durch höhere Beiträge und durch höhere Steuerzuschüsse aufgebracht werden soll. Gibt es also doch eine einseitige Belastung der künftigen Jungen, die die Beiträge und die Steuern zahlen müssen, während die Alten die höhere Rente genießen?