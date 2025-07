Ablösesummen, Zuschauerzahlen, Prämien: In bemerkenswerter Schlagzahl werden im Frauenfußball gerade Rekorde aufgestellt. Den ersten Transfer, der die Millionen-Marke knackte, gab es Anfang 2025 in London, wo der FC Chelsea 1,1 Millionen Dollar für die amerikanische Abwehrspielerin Naomi Girma zahlte. Hierzulande hatte das Pokalhalbfinale zwischen dem Hamburger Sportverein und Werder Bremen im März 2025 eine Rekordkulisse von 57.000 Menschen. Und würden die deutschen Nationalspielerinnen bei der Europameisterschaft in der Schweiz den Titel gewinnen, wäre die Erfolgsprämie pro Spielerin erstmals sechsstellig.

Beim FC Union Berlin etwa durften die Frauen ihre Zweitligaspiele in der vergangenen Saison im großen Stadion austragen. Dort, wo sonst die Männer aus der Ersten Liga auflaufen. Das ist nicht üblich, Fußballerinnen, auch erstklassige, kicken eher in Miniarenen oder auf Nebenplätzen.

Zu den Spielen der Unionerinnen kamen im Schnitt 7.200 Zuschauer. Nur drei Frauen-Teams in ganz Europa hatten mehr Zuspruch. Begleitet von diesem – anders als bei Männerspielen – familiär geprägten Publikum, stiegen die Berlinerinnen in die Erste Liga auf. Absehbar wird es sich für den Verein rechnen, dass er seine Spielerinnen vergleichsweise gut bezahlt. Nicht vergleichbar mit den Gagen männlicher Profis, ist klar – aber immerhin: richtige Gehälter, kein Taschengeld. So weit, so ermutigend. Oder?