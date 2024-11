Fußball

Wie eine Frau ihren Platz in einem Männerteam findet

06:28 Minuten Sanja Holetic (links) spielt inzwischen beim TV Möglingen (hier noch im Trikot des FV Löchgau). © Imago / Pressefoto Baumann

Seit der Saison 2022/23 dürfen Frauen in Pflichtspielen bei Herrenfußballteams in Amateurligen eingesetzt werden. Das vierjährige Pilotprojekt beruht auf der vom Deutschen Fußball-Bund reformierten Spielordnung. Wie sieht das in der Praxis aus?