Männer und der Frauentag

Vor knapp drei Jahren stellte die junge Influencerin Isabell Gerstenberger den Frauen, die ihr auf Instagram folgten, eine Frage: Was würdet ihr machen, wenn es 24 Stunden lang keine Männer gäbe? Die Antworten waren gepfeffert, erzählte Gerstenberger später in Intervieaws: Die meisten Frauen empfanden die Vorstellung einer Welt temporär ohne Männer wie eine Befreiung.

Wenn eine männerlose Welt so verheißungsvoll ist, warum ist es für uns Frauen dann so reizvoll, über Männer zu reden? Uns mit ihnen zu vergleichen? Uns über sie aufzuregen? Ganz klar: Weil sie jede Menge Stoff für Gossip bieten: ihr Drang, sich zu präsentieren, zu bevormunden, zu schlaumeiern.

Wenn die Bescheidwisser uns Frauen den richtigen Weg im Wald zeigen und uns den Akkuschrauber aus der Hand nehmen mit dem Satz: Lass mich das mal machen. Wenn sie gleichzeitig telefonieren, die Nachrichten scannen und dem Baby die Windel wechseln und dann sagen: Ich weiß gar nicht, warum du dafür immer so lange brauchst.

Dieses Checker-Image bekommt allerdings immer mehr Risse. Seit einiger Zeit bemerken Männer selbst, dass sie in Wirklichkeit gar nicht so stark sind, wie sie glauben, sondern vor allem Probleme haben, Probleme machen und manche von ihnen überhaupt ein einziges Problem sind: Sie tun sich schwer damit, eine moderne Form von Männlichkeit zu finden. Sie fühlen sich zurückgesetzt und marginalisiert durch Feministinnen.

Sie beteiligen sich halbherzig an Care-Arbeit und verhalten sich oft selbstzerstörerisch: Zum Arzt gehen? Ach wo, was von allein kommt, geht von allein auch wieder weg. Die Folgen sind bekannt: Männer leben fünf Jahre weniger als Frauen, sie leiden öfter an Krankheiten wie Krebs und Herzkreislaufbeschwerden. Sie pflegen ihre Depressionen heimlich und begehen öfter als Frauen Suizid.