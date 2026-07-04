Kommentar zum Stimmungstief in Deutschland

Es braucht mehr Eigeninitiative der Bürger

04:36 Minuten
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hält am 11. Juni 2026 im Bundestag eine Regierungserklärung.
Die schwarz-rote Koalition hat es nach langem Hin und Her geschafft, ihr Reformpaket zu verabschieden. Doch der Vertrauensverlust in die Politik hat andere Ursachen. © picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH
Ein Kommentar von Christian Schüle |
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Es heißt, die Menschen verlören das Vertrauen in die Politik. Doch die weckt selbst falsche Erwartungen an das, was sie leisten kann. Und die Bürger erwarten zu viel. Nötig wäre mehr Eigeninitiative.
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Ja, ohne Frage, es sieht gerade nicht gut aus in und für Deutschland. Sparprogramme, Stagnation, Kommunenpleite, Entlassungen, Insolvenzwellen, Dysfunktionen, Defekte - und eine Regierung, die dem Gefühl des Niedergangs und der Existenzkrise nicht viel entgegenzusetzen vermag. Diese Koalition sollte die „letzte Patrone der Demokratie“ sein, um die AfD im Zaum zu halten – ohne zu begreifen, dass eben diese AfD gerade durch Dysfunktion und Dauerdämonisierung wächst und gedeiht.
Der Bundesadler im Plenarsaal des Bundestags wird von der Sonne beschienen in Berlin.
Der Bundesadler im Plenarsaal des Bundestags wird von der Sonne beschienen in Berlin.
Reformpaket

Mehr Wohnungen, weniger Informationsfreiheit?

03.07.2026
35:03 Minuten
Bundeskanzler Friedrich Merz im Profil, während er spricht
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Koalitionsausschuss

Kriegt das Reformpaket Deutschland wieder flott?

03.07.2026
47:18 Minuten
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) stehen an vier Stehtischen im Grünen und geben eine Pressekonferenz.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) stehen an vier Stehtischen im Grünen und geben eine Pressekonferenz.
Reformpaket

BDI erwartet zunächst "keine großen Wachstumsimpulse"

03.07.2026
11:05 Minuten
Die Bürger verlieren das Vertrauen, heißt es wieder und wieder; sie vertrauten weder der Politik noch den Parteien und eigentlich niemand anderem mehr außer sich selbst. Im Namen des „Vertrauensverlusts“ wenden sich zunehmend mehr Deutsche ab von der Demokratie, der sie nicht mehr zutrauen, die Probleme zu lösen. Die einen wünschen sich einen autoritären Führer, die anderen resignieren, dritte driften ab ins innere Exil.

Enttäuschung statt verlorenen Vertrauens

Könnte es sein, dass in Zeiten von Krieg, KI und Radikalisierungen die Erwartungshaltung falsch ist? Wenn unter „Vertrauen“ der ungedeckte Vorschuss auf eine künftig gute Zeit zu verstehen ist, müssten die Bürger aus Selbsterhaltungsgründen doch gerade jetzt Vertrauen in sich und ihre Republik investieren. Eine Gesellschaft, die neuerdings alles viel zu schnell auf „verlorenes Vertrauen“ abwälzt, macht es sich viel zu leicht.
Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzender, sitzt mit der Journalistin Anna Engelke beim ARD-Sommerinterview vor dem Reichstagsgebäude in Berlin.
Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzender, sitzt mit der Journalistin Anna Engelke beim ARD-Sommerinterview vor dem Reichstagsgebäude in Berlin.
Krise der Demokratie

Der Staat verliert Vertrauen - was kann die Gesellschaft tun?

20.05.2026
43:52 Minuten
Eigentlich liegt doch etwas ganz anderes vor: Enttäuschung. Der Unterschied zwischen Vertrauensverlust und Enttäuschung ist nicht unerheblich, denn letztere hieße ja, wir hätten uns getäuscht – oder täuschen lassen. Seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten ist die bundesdeutsche Gesellschaft von ihren Regierungen zur Selbsttäuschung erzogen worden: ständig neue Ansprüche adressieren zu können; von Staat und Politik vor allem beschützt zu werden; bei unvorhersehbarem Unbill sogleich Ausgleichszahlungen oder Abfederungen zu erhalten.

Vollkasko-Versprechen funktioniert nicht

Wenn aber alle ihre Wünsche an den Staat delegieren, weil der sich mit Vollkasko-Versprechen auf Schutz und Sicherheit Ruhe und Sympathien erkauft, muss dieser Handel zwangsläufig scheitern – an der dauerhaften Erfüllung jener Ansprüche, die die Politik selbst befördert hat. Russisches Gas, amerikanische Sicherheit, schwarze Null: Haben wir nicht allzu lange Zeit auf Pump gelebt und uns Gewissheiten geborgt, die nie wirklich gewiss waren? Die einen verweigern die Einsicht in die Realität jetzt mit der Errichtung ideologischer Wagenburgen, die anderen tunken sie in apokalyptisches Pech und Schwefel.
Dunkle Wolken ziehen über dem Berliner Reichstagsgebäude auf.
Dunkle Wolken ziehen über dem Berliner Reichstagsgebäude auf.
Philosoph Staab

Wie die Demokratie ihre Zuversicht verloren hat

19.04.2026
24:45 Minuten
Vertrauen verlieren kann doch nur, wer für sich selbst keine Perspektive entwickelt hat; wer sich das Leben abnehmen lässt, statt es eigenverantwortlich zu führen; wer sich freiwillig ablenken, lenken und steuern und abhängig machen lässt. Die Stabilisierung von Selbstwert und Selbstwirksamkeit beginnt sicher nicht damit, radikale Kräfte rechts oder links zu wählen und auf Heil und Erlösung zu hoffen. Sie beginnt mit der Erkenntnis, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und nicht schicksalsergeben über den finalen Niedergang zu nölen, den es de facto gar nicht gibt.

Das eigene Leben in die Hand nehmen

Wie wäre es, statt wohlfeiler Politiker-Verachtung selbst zu kandidieren oder sich für ein Bürgermeisteramt zu bewerben? Wie wäre es, Lesekreise für Kinder aufzubauen, Moore zu renaturieren, Quartiersmanagement zu betreiben und ein ehrenamtlich generiertes Wir-Gefühl zu schaffen?
Hände zerreißen Stimmzettel in einer Wahlurne in zwei Hälften
Hände zerreißen Stimmzettel in einer Wahlurne in zwei Hälften
Krise der Demokratie

Welche Förderung braucht Zivilgesellschaft?

29.05.2026
52:00 Minuten
Ja, gewiss, hohe Energiepreise, Inflation und wachstumsfeindlicher Bürokratismus: Aber nach wie vor lohnt es sich, an Kreativität und Lösungskompetenz der kleinen wie großen Unternehmen, den Hidden Champions, Tüftlern, Ingenieuren und Spitzenforschern zu glauben. Es wird sich auszahlen, wenn alle die Ärmel aufkrempeln und wieder Zuneigung lernen – in Zeiten, da eine Republik in Not mal den Bürger braucht.
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