Regierungskoalition
Quereinsteiger in die Bundespolitik: Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung Karsten Wildberger und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche © picture alliance / SZ Photo / Jürgen Heinrich
Politologin Römmele lobt erste große Schritte zu Reformen
06:24 Minuten
Weitgehend positiv beurteilt Politologin Andrea Römmele das erste Regierungsjahr der Koalition. Quereinsteiger wie Wirtschaftsministerin Reiche und Digitalminister Wildberger hätten etwas Erfrischendes. Die Regierungskommunikation müsse besser werden.