Regierungskoalition

Politologin Römmele lobt erste große Schritte zu Reformen

06:24 Minuten
Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung Karsten Wildberger und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche
Quereinsteiger in die Bundespolitik: Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung Karsten Wildberger und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche © picture alliance / SZ Photo / Jürgen Heinrich
Römmele, Andrea |
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Weitgehend positiv beurteilt Politologin Andrea Römmele das erste Regierungsjahr der Koalition. Quereinsteiger wie Wirtschaftsministerin Reiche und Digitalminister Wildberger hätten etwas Erfrischendes. Die Regierungskommunikation müsse besser werden.
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