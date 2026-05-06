Regierungskoalition

Politologin Römmele lobt erste große Schritte zu Reformen

06:24 Minuten Quereinsteiger in die Bundespolitik: Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung Karsten Wildberger und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche © picture alliance / SZ Photo / Jürgen Heinrich

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Weitgehend positiv beurteilt Politologin Andrea Römmele das erste Regierungsjahr der Koalition. Quereinsteiger wie Wirtschaftsministerin Reiche und Digitalminister Wildberger hätten etwas Erfrischendes. Die Regierungskommunikation müsse besser werden.