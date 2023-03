ChatGPT und die Folgen

Die neueste Version des Chatbots besteht die Standard-Anwaltsprüfung in den USA besser als 90 Prozent der Prüflinge, kann auf Grundlage einer bloßen Zeichnung eine ganze Website programmieren und nach einem Blick in den Kühlschrank einen Vorschlag für das Abendessen machen. Und das alles und noch viel mehr im Jahr eins seiner Existenz. Die weitere Entwicklung wird jetzt sehr, sehr schnell gehen.

Wie finden wir es überhaupt, dass die große Macht, die in der Technologie steckt, wieder einmal in den Händen profitgetriebener US-Firmen liegt? Was tun wir, wenn Chatbots innerhalb kürzester Zeit Millionen von Menschen die Arbeit kostet? Und was, wenn eine hochentwickelte KI mit Zugriff auf Waffensysteme irgendwann ein Eigenleben entwickelt, das in der Menschheit eine Bedrohung für seine eigene Existenz sieht?