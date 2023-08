Und tatsächlich: Die Petition hatte Erfolg. Ab dem kommenden Schuljahr geht es nur noch, wie es offiziell heißt, um „die sportliche Betätigung an sich“. In der Ausschreibung für die nächsten Bundesjugendspiele steht, dass sie in den Klassenstufen 1 bis 4 nur noch als „bewegungsorientierter Wettbewerb“ ausgetragen werden, nicht mehr als „leistungsorientierter Wettkampf".

Das sind wirklich knifflige Fragen. Denn in der Gesellschaft selbst und im Berufsleben herrschen immer noch ganz andere Kriterien. Wenn man da schon in der Schule ein bisschen Frustrationstoleranz eingeübt hat, kann das nur nützen.

Irgendwie kommt einem unwillkürlich in den Sinn, dass die deutsche Fußball-Frauennationalmannschaft soeben bereits in der Vorrunde der Weltmeisterschaft gegen Südkorea ausgeschieden ist. Die Männernationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2018 genauso, auch gegen Südkorea. Es wäre interessant zu wissen, was südkoreanische Pädagogen von der bloßen „sportlichen Betätigung an sich“ halten.