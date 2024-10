Wenn Akteure, die sich sonst in gar nichts einig sind, in einem einzigen Punkt plötzlich alle dasselbe fordern, liegt der Verdacht nahe, dass sie nur dem Wort, aber nicht der Sache nach dasselbe wollen. Zum Beispiel die Bürokratie: Wogegen wendet sich eigentlich, wer ihren Abbau fordert?

Um sich in dieser Frage zu orientieren, ist ein wenig kleinteilige – darf man sagen: bürokratische? – Begriffsarbeit angezeigt. Der Soziologe Max Weber bestimmt Bürokratie in seinem Werk „Wirtschaft und Gesellschaft“ von 1922 als eine bestimmte, und zwar die rationalste Art, Herrschaft zu organisieren: Herrschaft durch Verwaltung.

Dieses bürokratische Handeln zeichnet sich durch mehrere Prinzipien aus. Am wichtigsten zu nennen sind: Professionalität, das heißt Arbeitsteilung und Trennung von Amt und Person; Unpersönlichkeit, also die neutrale Beurteilung von Sachverhalten ohne Ansehen der konkret Beteiligten, Berechenbarkeit durch strikte Befolgung vorgeschriebener Verfahren sowie Transparenz durch lückenlose schriftliche Dokumentation jedes Vorgangs.

Warum also Bürokratie überhaupt abbauen? Klar ist: Wie jedes an prinzipiell sinnvollen Zielen orientierte System schwebt auch die Bürokratie ständig in der Gefahr, dass ihre eigene Funktionslogik sich verselbstständigt.

Im schlimmsten Fall beginnt sie dann gegen die eigenen Systemziele zu arbeiten. So zum Beispiel, wenn eine überbordende Berichts- und Dokumentationspflicht im Gesundheitswesen das medizinische Personal an seiner eigentlichen Arbeit hindert und so am Ende womöglich genau die Behandlungsfehler verursacht, die vermieden werden sollten.