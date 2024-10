Anfang dieses Jahres, beispielsweise, eröffnete Amazon seinen ersten „Disaster Relief Hub“ in Rheinberg, Nordrhein-Westfalen. Als Katastrophenstützpunkt werden hier in den Lagerhallen des Konzerns Hilfsgüter für lokale und nationale Notstände verwahrt. Nur wenige Monate später, im Mai 2024, verkündete das Unternehmen in Kooperation mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, knapp acht Milliarden Euro in neue AWS-Rechenzentren in der Region Brandenburg zu investieren. In unmittelbarer Nähe der Hauptstadt und Regierungszentren in Berlin sollen hier Server für Amazons künftige „European Sovereign Cloud“ bereitgestellt werden, die Deutschlands strenge Daten-Souveränitätsanforderungen erfüllt.