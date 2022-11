Namibias Kolonialgeschichte

1904 schlug der damalige Gouverneur Lothar von Trotha den Aufstand der Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika brutal nieder - im heutigen Namibia. In einem Vernichtungskrieg wurden rund 50.000 Herero und 10.000 Nama getötet. Nachdem von Trothas im Jahr 1905 abberufen worden war, entstanden Konzentrationslager.

„Das tun sie vor allen Dingen, indem sie sich bereit erklären, ins Feld zu gehen – wie es damals hieß – und die Herero davon zu überzeugen, die Waffen niederzulegen und sich zu ergeben. Sie errichten dafür Ende 1905 eigene missionsbetriebene Sammellager, in denen sich über 12.000 Herero stellen. Da können sie sich erst einen Moment erholen, werden dann aber weitergeschickt in die militärischen Konzentrationslager."

Die Missionare waren schon länger im Land und hatten durch ihre Arbeit bei den Herero einen gewissen Vertrauensvorschuss. „Das hat dazu geführt, dass sich eben doch sehr viele Herero und Nama ergeben haben und dann in diese Lager gegangen sind“, sagt Katja Lembke, Direktorin des Niedersächsischen Landesmuseums und engagierte Protestantin. Sie war kürzlich in Namibia und hat als Archäologin nach den Spuren der ehemaligen Konzentrationslager gesucht. Lembke erklärt:

Nach der Niederschlagung des Aufstandes werden gefangene Herero mit der Eisenbahn in ein Lager an der Küste transportiert.

Der Missionar Philipp Diehl schrieb 1906 in einem Brief an die Missionszentrale in Deutschland: "Die Regierung ist überhaupt bemüht, die Leute am Leben zu erhalten, was einen Fortschritt gegen früher bezeichnet, wo man alle aus der Welt schaffen wollte." Lembke ergänzt: