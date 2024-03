Gesundheit

Was Geräusche in unserem Körper verraten

26:28 Minuten Seit mehr als 200 Jahren horchen Ärzte in den menschlichen Körper hinein. Denn dieser produziert regelrecht ein Konzert verräterischer Geräusche: Lungen, Herzschlag, Verdauung und nicht zuletzt die Stimme – all das dient der Diagnose. © Getty Images / Elisanth_

Westerhaus, Christine · 21. März 2024, 19:30 Uhr

„Jetzt einmal tief einatmen“: Das Stethoskop ist der Klassiker in der Arztpraxis. Doch an neuen Technologien zum Lauschen in den menschlichen Körper wird längst geforscht. Auch KI spielt dabei eine Rolle.