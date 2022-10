Konfliktrisiken des Klimawandels

Eines der großen Probleme für die Menschheit wird in den kommenden Jahren die Energieproduktion unter den Bedingungen des Klimawandels. So lautet die Warnung der Weltwetterorganisation (WMO) . Hitzewellen und Trockenheit lassen etwa Wasserpegel sinken, die für Wasserkraft oder zur Kühlung von Atomkraftwerken gebraucht werden, erklärte die WMO am Dienstag in Genf. Stürme und andere Wetterextreme gefährdeten vielerorts die Infrastruktur.