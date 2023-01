"NS-konform heißt, dass sich diese Pastoren in der NSDAP, in der SA und in anderen Organisationen politisch für den Nationalsozialismus einsetzten", erklärt Hertz, "dass sie sich auch kirchenpolitisch organisierten und für den Nationalsozialismus eintraten und dass sie nicht zuletzt auch im Rahmen des Pfarramtes, also von der Kanzel, für den NS warben - und das, obwohl gerade Pastoren einen gewissen Handlungsspielraum hatten, weil eben die Kirchen im Nationalsozialismus doch einen gewissen Schutzraum boten, der auch abweichendes Verhalten ermöglicht hätte."