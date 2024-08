Ein runder Teppich, größer als manch Ein-Zimmer-Wohnung, bedeckt die dunkelgrauen Steinfliesen des Kirchenraums. Samtig sieht er aus. Und erstaunlich fleckenlos, bedenkt man, was sich auf ihm Woche für Woche abspielt: Kleinkinder robben über seine rosa Zotteln, die Seniorenyogagruppe trifft sich zum Sonnengruß, Frauen und Männer rekeln sich nach der gemeinsamen Meditation, manche barfüßig und in Sporthosen, andere in Jeans und Shirt.

„Was wir machen, ist der Versuch, eine Verbindung zu schaffen zwischen der Kirche und dem Kiez", beschreibt Pfarrer Moritz Kulenkampff das Programm in der Genezarethkirche in Berlin-Neukölln. Eine Verbindung zwischen einem Gotteshaus, das immer mehr zu verwaisen drohte, und dem dynamischen Leben außerhalb seiner Mauern.

Auch in Berlin-Neukölln ist man überzeugt: Kirche kann mehr als Kanzelpredigt und Orgelmusik. Und sie muss mehr, will sie wieder ein relevanter Ort für die Menschen werden. Anfang 2021 riefen die Kirchenkreise Neukölln und Tempelhof-Schöneberg deshalb das Projekt „Startbahn“ ins Leben. Ihr Ziel: Kirche als „einen lebendigen, öffentlichen Raum“ erlebbar machen.

Teppich statt Kirchenbank: Ein Pop-up-Tauffest an Ostern 2023 in der Genezarethkirche in Berlin-Neukölln. © picture alliance / epd-bild / Hans Scherhaufer

Doch während der Schillerkiez immer beliebter wurde, nahm das Interesse an der Kirche in seiner Mitte weiter ab. „Ihr fehlte die Perspektive“, sagt Pfarrer Kulenkampff. Das Gotteshaus war zu einem Ort geworden, der den Anschluss verloren hatte – obgleich er doch mittendrin war. Ein Schicksal, das die Genezarethkirche mit vielen Sakralbauten hierzulande teilt.

In Deutschland gibt es mehr als 40.000 Kirchen. Doch etwa jedes dritte kirchliche Gebäude dürfte in den nächsten rund 40 Jahren aufgegeben werden. So prognostizieren es ein evangelischer und ein katholischer Baurechtsexperte in einem gemeinsamen Positionspapier. Vornehmlich seien Pfarr- und Gemeindehäuser betroffen, aber zunehmend auch Kirchen. Es fehlt ihnen an Gläubigen, und am Geld. Denn sinken die Mitgliederzahlen, sinken auch die Einnahmen.