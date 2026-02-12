Sexuelle Gewalt
Im ersten "Childhood Haus" Deutschlands sollen von Missbrauch betroffene Kinder kindgerecht untersucht und befragt werden können, und Familien Unterstützung finden © imago / fStop Images / Malte Mueller
Wie missbrauchte Kinder besser betreut werden
31:10 Minuten
In jeder Schulklasse haben statistisch gesehen bis zu zwei Kinder sexuellen Missbrauch erlebt. Retraumatisierende Untersuchungen und Befragungen sowie lange Verfahren belasten sie weiter. Wie sollte eine bessere Betreuung dieser Opfer aussehen?