Sexuelle Gewalt

Wie missbrauchte Kinder besser betreut werden

31:10 Minuten Im ersten "Childhood Haus" Deutschlands sollen von Missbrauch betroffene Kinder kindgerecht untersucht und befragt werden können, und Familien Unterstützung finden © imago / fStop Images / Malte Mueller

In jeder Schulklasse haben statistisch gesehen bis zu zwei Kinder sexuellen Missbrauch erlebt. Retraumatisierende Untersuchungen und Befragungen sowie lange Verfahren belasten sie weiter. Wie sollte eine bessere Betreuung dieser Opfer aussehen?