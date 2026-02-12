Sexuelle Gewalt

Wie missbrauchte Kinder besser betreut werden

31:10 Minuten
Schülerin springt über ein Loch in Form einer Sprechblase
Im ersten "Childhood Haus" Deutschlands sollen von Missbrauch betroffene Kinder kindgerecht untersucht und befragt werden können, und Familien Unterstützung finden © imago / fStop Images / Malte Mueller
Binder, Luise; Stiens, Teresa |
In jeder Schulklasse haben statistisch gesehen bis zu zwei Kinder sexuellen Missbrauch erlebt. Retraumatisierende Untersuchungen und Befragungen sowie lange Verfahren belasten sie weiter. Wie sollte eine bessere Betreuung dieser Opfer aussehen?
