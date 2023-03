Wann, wie viel, für wen?

Kinder sind von ihren Eltern abhängig. Ist das Geld knapp, hat das Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder. Wer in einer armen Familie aufwächst, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Erwachsenenalter arm. Schon länger gibt es deswegen Forderungen nach einer Grundsicherung für Kinder. Diese soll 2025 kommen.

Arbeitslosigkeit oder ein geringes Einkommen der Eltern sind die wichtigsten Auslöser für Kinderarmut in Deutschland. Das weiß auch der Staat und entlastet Familien daher finanziell mit dem sogenannten Familienleistungsausgleich.

Der Grundbetrag soll mindestens dem Kindergeld in seiner jetzigen Form entsprechen. Derzeit sind das 250 Euro pro Kind im Monat. Dieser Betrag soll alle zwei Jahre angepasst werden und zwar anhand des Existenzminimumberichts der Bundesregierung. Der Grundbetrag soll ein „Garantiebetrag“ sein und als solcher auch nicht mit Sozialleistungen wie etwa dem Bürgergeld der Eltern verrechnet werden.

Der Zusatzbeitrag ist abhängig vom Einkommen der Eltern. Wer wenig hat, soll also mehr bekommen. Der Zusatzbeitrag soll neben einer Pauschale für Bildung und Teilhabe (derzeit 15 Euro) eine Kinderwohnkostenpauschale (derzeit 150 Euro) beinhalten. Steigt das Einkommen der Familie, soll der Zusatzbeitrag kleiner werden.

Mit der Kindergrundsicherungsstelle soll auch ein neues Portal entstehen, auf dem die Leistung online beantragt werden kann - und zwar möglichst einfach. So ist geplant, dass Eltern zukünftig etwa keine Einkommensnachweise mehr erbringen müssen. Stattdessen soll die Kindergrundsicherungsstelle Informationen direkt vom Finanzamt bekommen.

Familienministerin Lisa Paus sprach davon, die "Holschuld der Bürger" in eine "Bringschuld des Staates" zu überführen. Paus kündigte zu diesem Zweck bereits Ende 2022 einen sogenannten "Kindergrundsicherung-Check" an: Demnach würden die Behörden künftig jene Familien aktiv ansprechen, deren Einkommen sich unterhalb einer entsprechenden Grenze bewegt.

Deutschland hat ein strukturelles Problem mit Kinderarmut. Eine Analyse der Bertelsmann-Stiftung kommt zu dem Ergebnis: Mehr als jedes fünfte Kind ist von Armut bedroht. Das entspricht 2,9 Millionen Kindern im Jahr 2021. In der Auswertung gelten Kinder und Jugendliche als armutsgefährdet, wenn ihre Familie über weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Haushaltseinkommens verfügt.

Überdurchschnittlich betroffen sind der Stiftung zufolge Alleinerziehendenfamilien sowie Familien mit drei oder mehr Kindern. Wer als junger Mensch in Armut aufwachse, heißt es in der Analyse, leide täglich unter Mangel, Verzicht und Scham und habe zugleich deutlich schlechtere Zukunftschancen.

Die Pläne zur Kindergrundsicherung liegen jetzt zur Abstimmung in den verschiedenen Ministerien. Nach der parlamentarischen Sommerpause in diesem Jahr soll der Gesetzesentwurf stehen und das Gesetzgebungsverfahren beginnen. 2025 soll die geplante Kindergrundsicherung dann in Kraft treten. Wieviel das geplante Paket kosten soll, ist derzeit noch nicht bekannt.