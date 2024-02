Landwirte gegen Anke Engelke

In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung erzählt Engelke, dem Thienemann-Esslinger Verlag sei wichtig gewesen, dass es in der neuen Version auch eine Gefahr oder einen Konflikt gebe. „Also haben wir entschieden, die frische Freundschaft von Hase und Fuchs ins Gefahrenzentrum zu packen. Der Schrecken ist jetzt eine große Mähmaschine“, so Engelke.